Старое и новое

Календарный год подходит к концу. Что приобрели, что потеряли? Если подводить «баланс» на личностном уровне, то здесь, наверное, всё зависит от возраста человека. Молодым-то терять ещё нечего, поэтому они только приобретают. А пожилые обречены беречь нажитое. Например, друзей, которые с годами уходят. Вот как у меня. В начале нынешнего года это было: после записи передачи на «Православном радио Санкт-Петербурга» шли мы по Московскому проспекту втроём – сотрудник радиостанции Игорь Вязовский, которого знаю четверть века, давний автор нашей газеты Андрей Еграшов и я. Был вечер, огоньки кругом светили, мы шутили и строили планы. Игорь посетовал, что всё никак не соберётся пустить в дело старые видеозаписи – много интересного он наснимал, огромный архив скопился. А я пошутил, что легко отделался от старого своего киноархива: плёнки лежали в студии, но во время ремонта рабочие выкинули их на помойку вместе со строительным мусором. Утрачена бесценная память о юности… Игорь посочувствовал. Прошёл почти год, и дом, в котором хранился его архив, сгорел. В доме сгорел и сам Игорь с семьёй (слова прощания – на стр. 32 бумажного выпуска газеты). И что теперь эти плёнки? Мусор относительно реальных жизней.

Самое дорогое – близкие люди, которых можно потерять не только через смерть, но и через чёрствость, невнимание. Мой близкий друг, также православный журналист, позвонил: «Прочитай мою заметку о вскрытии Гроба Господня. Что думаешь?» О том, что в конце октября археологи сняли мраморную плиту с погребального ложа Христа, чтобы осмотреть скалу, на которой Он лежал и воскрес, я уже был наслышан. И вот читаю: «Работяги в спецовках делают своё дело безо всяких там духовных заморочек. Сказали сдвинуть – ну вот и сдвигают. Скажут распять – и, наверное, распнут. Когда-то вот так же выполняли свой долг воины-римляне, забивавшие гвозди в руки и ноги Христа Спасителя. И жёлтые строительные каски на их головах, словно шлемы на римских воинах-распинателях… Это какой-то уже Конец». Хорошо написал! Понимаю чувства своего друга, благоговейно относящегося к святыне. Но отвечать ему не стал. Потому что вдрызг рассоримся.

По мне, камень – это камень. В 1555 году ложе Воскресения накрыли плитой, чтобы паломники не растаскивали скалу по кусочкам, а сейчас сняли, чтобы укрепить скалу – она ведь разрушается под тяжестью кувуклии. И где ж тут Апокалипсис?

Однажды зимней ночью, когда в храме Гроба Господня почти не было паломников, я долго стоял на коленях над этой плитой, молился. Смотритель куда-то отлучился, и вдруг пронзило странное чувство: вот величайшая в мире святыня, а никто не следит, и я могу творить здесь что угодно. Мне – доверяют. И это доверие к человеку, к христианину, важнее мёртвого камня. Он был, и Он ушёл отсюда. И теперь везде. А здесь остались мы, Его дети, и реальная Божественная история творится в наших душах, а не в камне или дереве.

Так совпало, что в те же дни, когда «вскрыли» Гроб Господень, в Архангельской области уголовным наказанием пригрозили жительнице села Ракула Холмогорского района, которая на свои и собранные у сельчан средства обшила сайдингом деревянную часовню XVIII века. Поскольку часовня является памятником архитектуры, то повреждение её внешнего вида по статье 243 УК РФ влечёт за собой штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы до трёх лет. Это, конечно, ужасно: некогда живая деревянная часовенка превратилась в аккуратный домик с пластмассовыми стенами. Но ещё ужаснее сажать пенсионерку, которая хотела спасти святыню от разрушения. Архангельская епархия заступилась за неё перед властями, разборки дошли даже до Государственной Думы – депутат Андрей Палкин выступил с обращением в защиту самовольных реставраторов. Судя по последним сведениям, дело решилось миром.

Похожая история случилась с отделкой сайдингом западной стены Новодевичьего монастыря столицы – многие возмущались этим, и Московской епархии пришлось оправдываться: «В дореволюционной России часто встречалось использование металла для покрытия контрфорсов, так как это удлиняет срок службы стены».

Мы переживаем, когда рушат старину, «настоящее». И в этом есть своя правота. Собственно, земная история христианства – это сохранение Священного Предания. У нас нет понятия «прогресс», ведь всё уже совершилось – Христос принёс искупительную жертву, и нам остаётся ждать Его Второго пришествия и конца времён. Первые христиане думали, что это произойдёт при их жизни, а века длятся и длятся. И сейчас, оглядываясь на минувший год, даже в незначительных событиях видим признаки конца.

Например, на Введение во храм Пресвятой Богородицы у стен петербургской церкви Святого великомученика Георгия была освящена детская игровая площадка. «Мода» такая пошла после того, как в октябре у главного нашего храма – Храма Христа Спасителя – была открыта детская игровая зона площадью 400 кв. метров и оборудована песочницей, батутом, игровым комплексом «Королевство». «Дело вроде хорошее, – слышатся голоса недовольных, – но если так пойдёт… Церковь – это молитва. А тут с детства какое-то игровое отношение привносится, прыганье на батуте».

Признаться, я тоже не понимаю подобных новин. Но если смотреть лишь с такой, охранительной, точки зрения на произошедшее за год – а событий было много, больших и хороших, – то и светлого пятна не останется. Неужели мы так стары, что обречены терять, ничего не приобретая? Или всё же истинное христианство, включающее в себя и Ветхий Завет, и Новый, одновременно старо и молодо? Верующий человек каждый день открывает новое, жизнь его свежа, потому что он с живым Христом. Церковь полна обретений и радости. Только всё это незримо, и в баланс приобретённого-потерянного это не впишешь.

Археологи между тем под плитой и кучей камней открыли ложе Воскресения – каменный выступ размерами 200 x 80 см и высотой от пола в 60 см. Осмотрев, они закрыли его снова. Некоторые СМИ сообщили, что это сопровождалось знамениями – трубящими ангелами и сверхъестественными явлениями на небе. Русская духовная миссия в Иерусалиме это уже опровергла. Но в свидетельства археологов, что они почувствовали благоухание от каменного ложа, я всё же верю. Камень есть камень. А святыня – святыня.