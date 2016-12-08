О духе мирном и громе барабанном

Богородице Дево, радуйся, я еду к Тебе на Афон, на Святую Гору Твою», – сам собой выговорил мой язык. Мне стало весело. Получается, что я словами Архангела Гавриила приветствую Богородицу, а Она как бы радуется за меня, что я новогодние праздники проведу на Афоне – в Её саду, с благочестивыми людьми ангельского чина…