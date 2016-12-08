Двадцатый выпуск – октябрь 2016 (№766)
О духе мирном и громе барабанном
Сегодня уже и у нас в России многие отдыхают душой, читая об Украине. Два года я почти ежедневно сталкиваюсь этим в соцсетях: «В Сумах… Днепропетровске… Запорожье закрылся завод… холодно в квартирах… преступность выросла… убили… изнасиловали…» А в ответ с нашей стороны: «Доскакались!» Им смешно.
День за днём
Картуши возвращены церкви.
Памятник погибшим детям.
Пытались спасти.
Короткой строкой.
«В воздухе везде опора»
Никого не награждали так часто в Первую мировую, как лётчиков. И дело тут вовсе не в почтении к зарождающемуся виду войск. Авиаторы действительно были самыми отчаянными людьми в России. Наш рассказ сегодня о пилотах, защищавших русское небо.
По ту и по эту стороны
Бывает, даже сильные люди боятся просыпаться в тишине. Им нужно, чтобы рядом кто-то дышал, гремел на кухне… Испытание тишиной для них невыносимо. Одиночество. Почему его одни боятся, другие ищут, третьи не понимают, что это такое?
Труды и дни
От постоянного нашего автора Валерия МЕЛЬНИКОВА пришло в редакцию письмо, где он пишет, что наконец-то закончил архисложную и архидерзновеную работу: сделал свой перевод Нового Завета. Признаться, новость эта удивила, хотя о многолетней работе Валерия Григорьевича над церковными текстами мы знали.
Непоправимость бытия
В этом году исполнилось пять лет, как не стало сыктывкарского поэта и журналиста Игоря Вавилова. Ему было всего сорок пять. Памяти талантливого поэта и доброго человека – воспоминания о нём и его стихи.
Афонские истории
Богородице Дево, радуйся, я еду к Тебе на Афон, на Святую Гору Твою», – сам собой выговорил мой язык. Мне стало весело. Получается, что я словами Архангела Гавриила приветствую Богородицу, а Она как бы радуется за меня, что я новогодние праздники проведу на Афоне – в Её саду, с благочестивыми людьми ангельского чина…
Живой кладезь
— Как понять слова Христа: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её»?
— Имеется в виду, чтобы человек «погубил» свою душу в хорошем смысле. Чтобы он не считался со своей жизнью, а жертвовал ею ради других. (Ответ прп. Паисия Святогорца)
Сегодняшний выпуск «Живого кладезя» призван помочь в понимании евангельских текстов.
Из виденного и пережитого
Эти воспоминания публиковались в журнале «Христианская мысль» со 2-го по 10-й номер 1917 года. Их автор – обычный русский священник, пожил на Афоне, на Святой Земле, но затем приехал в Сибирь, чтобы нести слово Божие тем, кто в узах. Предлагаем вашему вниманию отрывки из записок миссионера.
Живые цветы
У всякого создания Божьего можно научиться чему-то доброму, а уж у бабочек и подавно. Их хрупкая красота учит бережно относиться ко всему живому.
Про старца Паисия и его лесных друзей
Многие святые в прежние времена водили дружбу с животными. К преподобному Серафиму приходил кормиться из его рук медведь, преподобному Герасиму служил лев… И наш современник, святой старец Паисий, прекрасно ладил со зверями и птицами. Вот об этом наш рассказ.
«Русская сорока»
Радиолокационная станция прошла все испытания и готовилась для передачи военному ведомству. Однако служба санитарного контроля обнаружила, что в деревне, в пяти километрах от локатора, уровень электромагнитного излучения значительно превышает установленную норму. Но жители деревни наотрез отказались покидать родную землю.
Раскаявшийся разбойник
«Доверившись Петру, приняла Кристина и его бытовую неустроенность, променяв областной центр на небогатое село, где у будущего супруга ни кола ни двора. …в ту пору даже отец не понимал выбора дочери, убеждал отказаться от шага, который ему казался опасным».
«Что Божье, то и ладно, и хорошо»
Если бы кто-то сказал: «Я разуверился в людях!» – мы бы дали ему почитать письма, что приходили и приходят в редакцию «Веры». И этот человек снова поверил бы в людей. Потому что иначе не могло бы быть. В простых историях, воспоминаниях, размышлениях наших читателей открываются такие чистые души!
Два часа счастья
Заглянула к нам в кабинет друг редакции Надежда Баталова, артистка Театра оперы и балета. «Приглашаю вас на благотворительный концерт! – радостно сказала она. – В Выльгорте строится Сретенский храм, но строительство замерло, оттого что нет денег. Мы, артисты, решили как-то помочь».
Цветник духовный
Девушка шла по полю, сойдя с дороги, чтобы срезать путь в соседнее село. Она не обратила внимания на человека, который устроился в уединённом месте, чтобы возносить молитвы. Он же, увидев её, поморщился…
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