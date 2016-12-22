Публика – дрова

«У входа в Лавру их встретили голуби и нищие. Голубям отдали остатки от завтрака, а на нищих посматривали с опаской, не зная, чего от них ожидать. Марина Николаевна предупредила, ребят, чтобы все были очень внимательными. В Лавре часто происходят чудеса видимые и невидимые.» Документально-художественная зарисовка о паломничестве школьников в Сергиев Посад.