Двадцать первый выпуск – ноябрь 2016 (№767)
Публика – дрова
А ведь что-то происходит в нашем государстве… Худрук одного московского театра выступил с речью на съезде Союза театральных деятелей – и такое поднялось! Тут и сбор подписей под «письмом солидарности», и пространные рассуждения экранных экспертов, и выступления депутатов Госдумы, и море публикаций в газетах и Интернете. Что же такое стряслось?
День за днем
— Особенности воинского окормления
— Монах с «Золотой Звездой»
— Короткой строкой
Лихие и святые
Наш журналист Михаил Сизов — в гостях у давнего друга нашей редакции, секретаря Правления Союза писателей России Николая Михайловича Коняева. Диалог о современном состоянии литературы, о православном реализме и о новой книге Николая Михайловича «Лихие и святые девяностые».
Изумрудная птичка
«У входа в Лавру их встретили голуби и нищие. Голубям отдали остатки от завтрака, а на нищих посматривали с опаской, не зная, чего от них ожидать. Марина Николаевна предупредила, ребят, чтобы все были очень внимательными. В Лавре часто происходят чудеса видимые и невидимые.» Документально-художественная зарисовка о паломничестве школьников в Сергиев Посад.
Великое не умирает
Панфиловцы были не единственными героями той страшной битвы, когда решалась судьба нашей родины. Таких историй было много. Их было не двадцать восемь, а в сотни, тысячи раз больше. Но судьба выбрала именно эти имена… В рубрике «История Отечества» — сегодняшний взгляд на подвиг героев-панфиловцев в ноябре 1941-го.
На острове Свияжск
За короткий срок в 28 казанских приходах сменились настоятели. Снятие с должности наместника Свияжского монастыря о. Силуана (Хохиашвили), который боролся против коммерциализации острова Свияжск, вызвало особое недовольство мирян. Как сказала одна местная жительница, «если испытания идут от Бога, то смирись и послушно неси свой крест, но если от людей – протестуй!» Имеют ли право миряне на протест против кадровых решений священноначалия?
Дневник девяностых
Фрагмент книги Николая Коняева «Лихие и святые девяностые». Беседу с автором читайте в рубрике «Православие и литература». Фото книги можно дать и а анонсе, и в основном тексте повторить.
Живой кладезь
Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает на вопросы о чёрных кошках, о биополе и об экстрасенсах.
«Душа исцеляется рядом с детьми»
Принято считать, что книги Достоевского созданы для взрослых, а никак не для детей. Так ли это? Крупнейший в России исследователь творчества писателя Карен Степанян убеждён, что Достоевского обязательно нужно читать всем – и большим, и маленьким.
Прялка с лошадками
Прялки Русского Севера славились своей резьбой и росписью. И ни одна из них не похожа на другую! Как и их владелицы, каждая прялка чем-то особенным отличается. В крестьянском доме это был очень ценный предмет, и с ним были связаны традиции.
Добрый слуга
В молитвах при святом крещении есть слова о том, что тело служит словесной душе. И наш долг позаботиться, чтобы слуга был добрым, здоровым, мог трудиться до самой кончины.
Вечер с Верой
История творческого и супружеского союза музыканта, потерявшего зрение, Алексея Вечера и поэтессы Веры Васильевой-Буглай.
Чудо апостола Андрея
«В Церковь мама всерьёз так и не пришла, но слегка задумалась, насмешничать, по крайней мере, перестала. И к причастию приступала, и соборовалась. Наверное, апостол Андрей её немного вразумил…» К вере порой приходят под занавес жизни. Иногда это невозможно без чуда.
Цветник духовный
Пришли как-то к преподобному Антонию несколько иноков, прося его дать им совет для спасения души.
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