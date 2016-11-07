Восемнадцатый выпуск — сентябрь 2016 (№764)
Что больше космоса
В сентябре в России и Белоруссии побывали мощи преподобного Силуана Афонского, впервые покинувшие пределы Святой Горы. Святыне поклонились сотни тысяч людей. И это при том, что в нашем постсоветском обществе многие не понимают, что такое святые мощи. Что же привлекло народ? Уникальность события, приуроченного к 1000-летию присутствия русского монашества на Афоне, или что-то иное?
Возвращение святого в обитель. Возвращение святыни на родину. Коротко
Возвращение святого в обитель;
Возвращение святыни на родину;
Коротко.
Не доказуя, а показуя
Наш корреспондент побывал в Северодвинске и познакомился с работой Православного просветительского центра. Рассказ об истории центра, его настоящем и будущем. И о людях, на которых он держится.
Дом, где единятся сердца
«Воспитательному дому» (так называется Санкт-Петербургская организация по работе с трудными подростками, своего рода интернат) скоро исполняется четверть века. Корреспондент «Веры» рассказывает о том, как родился «Воспитательный дом» и какую роль в жизни подростков играет православие.
За райской водой
«Но что удивило нас не меньше, это чистота вод. Они не несли мути и грязи, не было и вскипания пены. Увиденное напомнило мне о Боге… попроси Его от всего сердца, и Он очистит душу от всего скверного и непригодного…»
Архип Куинджи
«Достигнув пика славы, вдруг закроет двери своей мастерской на многие годы. И когда в первый год ХХ века художник пустит людей в свой мир, что же они увидят? Светлый образ Христа в Гефсимании». Очерк об Архипе Куинджи к 175-летию со дня рождения мастера.
Живой кладезь
Ответы на вопросы о милостыне, молитве и привычке спорить.
История нательного креста
Рассказ об истории ношения креста на груди, так называемого наперсного креста.
Под русскими знамёнами
Почему князь Владимир выбрал для Руси православную веру? И что значит «петь по крюкам»?
Кто придумал названия семи нот?
Кто придумал названия нот?
Как духовная музыка влияет на поведение учеников в школе?
Двое семиклассников из города Барабинска – Макарий Государкин и Любовь Стафиевская – провели исследование, как духовная музыка влияет на поведение учеников в школе.
Журавлики-кораблики летят под небесами…
На Руси бытовало поверье, что счастье выпадет тому, кто первым весной увидит танцы журавлей. Да и во всём мире с древнейших времён люди относились к журавлям с чувством особенного трепета и благоговения. Удивительно, но в культуре самых разных народов журавль всегда занимал почётное место священной птицы, посланника Божьего.
Учитель и ученик
«Ученик превзошёл своего учителя не только в знании физики, но и в чём-то другом. Есть у него какой-то нравственный стержень, который позволяет ему поступать честно, по совести. Может быть, всё дело в том, что он верующий. Это поколение росло в другое время, им не запрещали ходить в церковь. У него, Михаила, такого стержня не было, потому он и влип в криминальную историю…»
Мамы
«Память босоногой девчонкой в одно мгновение ускакала куда-то далеко в детство. Нужный ей автобус подошёл сразу, чтобы довезти до кладбища. Мама, мама, мамочка…»
Отцы
Это только кажется, что пути в иночество схожи. На самом деле нет даже двух одинаковых.
Просьбы о помощи. Выпуск 4
Просьбы о помощи. Выпуск 4
«Как хорошо в Твоём храме, Владычице»
К нам в редакцию иногда приходят письма с просьбой напечатать какую-нибудь хорошую песню духовного содержания. Думаем, песня «Как хорошо в Твоём храме, Владычице» придётся по сердцу нашим читателям. А кто-то, быть может, разучит её в общине своего храма.
Цветник духовный
– Батюшка, мне кажется, что моё сердце заполнено любовью к людям. Что ты велишь мне делать дальше, как духовно расти? – спросила молодая прихожанка старого священника.
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