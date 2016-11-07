Что больше космоса

«Ученик превзошёл своего учителя не только в знании физики, но и в чём-то другом. Есть у него какой-то нравственный стержень, который позволяет ему поступать честно, по совести. Может быть, всё дело в том, что он верующий. Это поколение росло в другое время, им не запрещали ходить в церковь. У него, Михаила, такого стержня не было, потому он и влип в криминальную историю…»