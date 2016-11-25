Девятнадцатый выпуск – октябрь 2016 (№765)
О войне и мире
Журналисты «Веры» решили логически завершить путешествие по Украине, начатое в феврале-марте 2014 года. Первый материал новой экспедиции написан в Луганске.
На месте бывшей деревни. «Чистые игры». Возвращение «Кречета». Короткой строкой
На месте бывшей деревни.
«Чистые игры».
Возвращение «Кречета».
Короткой строкой.
Благодетель северной земли
О купце Афанасии Булычёве известно было немного: что был церковным благотворителем, что именно он открыл пароходное движение в Белом море и на реке Вычегде. Но Господь не оставил труженика и праведника в безвестности. Вниманию читателей предлагаем беседу с краеведом Надеждой Чермных (Булычёвой), исследовавшей его жизнь.
Если выживешь
В 746-м номере нашей газеты вышел очерк «Бояться не надо». Речь там шла об освобождении советскими войсками Тихвина зимой 1941 года. В качестве иллюстрации был использован снимок из военной фотохроники: жители Тихвина возвращаются в город. На этой старой фотографии читательница «Веры» узнала свою маму.
Великое приобретение
Если ты доволен, ты спасёшься. Разве может быть доволен сребролюбивый, завистливый, ревнивый, ленивый, чревоугодливый? А благочестивому всё слава Богу. Он рад тому, что было, что будет, что есть, всякому человеку, всякой погоде, всякому пропитанию. Он теснит вокруг себя мир зла, побеждает его.
Риза златотканная
Беседа с гостем нашей редакции отцом Евгением Самойловым. Молодой священник служит в Благовещенском кафедральном соборе Йошкар-Олы, где его послушание — управление хором духовенства. Отец Евгений стремится возродить практику общенародного пения в храмах, он убеждён, что прихожане должны петь вместе с батюшкой и хором.
«Казённая» профессия
Что сложнее в работе помощника настоятеля по воспитательной работе: забота о стариках или воспитание детей? Об этом рассказывает Галина Алексеевна Громова (г. Солигалич).
Где песня льётся — там легче живётся
В России ширится хоровое движение, всё больше людей увлекается хоровым пением. Среди наших читателей также многие поют – кто в храме, кто в любительском хоре или дома. Сегодня мы публикуем песню, которая написана в наши дни и успела полюбиться православным, а также старинный духовный стих.
О поминовении и похоронах
Потеря близких несёт с собою не только печаль, но и неизбежную необходимость решать практические задачи. Какое имя писать на надгробии – данное при крещении или то, что в паспорте? Сколько дней носить чёрный платок после похорон? Нужно ли на годовщину смерти раздавать людям конфеты или выпечку? Можно ли по православным обычаям кремировать человека после смерти? На эти и другие вопросы, связанные с погребением и поминовением, отвечают священники.
Добрые книги древних времён
Истории из жизни святых отцов Церкви, собранные в книги, называются патериками. Рассказы из патериков очень любили христиане и в глубокой древности, и в средние века. На добром примере святых отцов наши предки учились жить в любви к Богу и ближним, бороться со своими грехами. Прочтите, ребята, несколько таких добрых и поучительных рассказиков. Мы уверены, что вам они придутся по сердцу.
Сундук с добром
«Стали жить-поживать да добра наживать» – такими словами заканчиваются русские сказки. А что такое добро? Как его наживать?
Осторожно, двери закрываются…
Первой из семьи ушла Любовь. Тихо – так тихо, по-английски, не прощаясь. Потом убежала Радость, перепрыгивая в подъезде через две ступеньки. Дольше всех держалась Надежда. Она ещё надеялась, что всё образуется: вернётся Любовь, прибежит назад Радость, и они опять заживут счастливой семьёй. Но ушла и Надежда, вздыхая всю дорогу от безысходности.
Травкин
Дети видят и слышат всё совсем иначе, чем взрослые. Об этом рассказывает наш новый автор.
Церковная лавка
За свою жизнь Сергей Константинович Поликарпов фактически нигде – ни в Интернете, ни в периодических изданиях – не публиковался. Надеемся, публикации его рассказов в “Вере” откроют людям этого замечательного русского православного писателя».
«И сейчас я пишу и о ней плачу…»
Дорогие наши читатели, мы продолжаем вместе с вами разбирать почту, что приходила в редакцию «Веры» в прошлые годы. Сегодня пришло время посланий начала 2000-х.
День города
На снимке велосипедист, склонивший голову перед батюшкой. Веер из брызг, который нельзя было разглядеть вживую, на фотографии оказался запечатлён. Но главное не веер, конечно, а священник, который воплощает так слова Божии: «И Я сделаю вас ловцами человеков».
Цветник духовный
Как-то, ещё будучи игуменом, Антоний (Блум) был на обеде в одном доме. После обеда предложил свою помощь и помыл посуду.
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