О войне и мире

Потеря близких несёт с собою не только печаль, но и неизбежную необходимость решать практические задачи. Какое имя писать на надгробии – данное при крещении или то, что в паспорте? Сколько дней носить чёрный платок после похорон? Нужно ли на годовщину смерти раздавать людям конфеты или выпечку? Можно ли по православным обычаям кремировать человека после смерти? На эти и другие вопросы, связанные с погребением и поминовением, отвечают священники.