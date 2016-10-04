В последнее время много некрасивого происходит в нашей Церкви. Священники против архиереев, миряне против священников, архиереи – против всех. В редакции мы порой ощущаем себя как на прифронтовой полосе: то к югу, то к западу сотрясается церковная земля от залпов компромата, административных атак, взрывов на минных полях интриг… Хорошо хоть, в основном война словесно-бумажная. Но люди от этих нестроений страдают живые, настоящие. Тут чаще всего борьба «плотская», в основе её – зависть, деньги, власть.