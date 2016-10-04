Шестнадцатый выпуск — август 2016 (№762)
Соль и яд
В последнее время много некрасивого происходит в нашей Церкви. Священники против архиереев, миряне против священников, архиереи – против всех. В редакции мы порой ощущаем себя как на прифронтовой полосе: то к югу, то к западу сотрясается церковная земля от залпов компромата, административных атак, взрывов на минных полях интриг… Хорошо хоть, в основном война словесно-бумажная. Но люди от этих нестроений страдают живые, настоящие. Тут чаще всего борьба «плотская», в основе её – зависть, деньги, власть.
В Костромском кремле. Патриарх посетил Русский Север. Короткие новости
Началось воссоздание храмового комплекса Костромского кремля.
Патриарх Кирилл побывал в Заполярье и на Соловках, совершив несколько весьма значимых для Русского Севера деяний.
Мёртвый город
Восемьсот десять дней обороны, «Русский Верден», «Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал». Кто сейчас помнит об этом? Опросите образованных знакомых, можно даже выпускников исторических факультетов. Скорее всего, ни один не сможет сказать: «Да, оборона Сморгони. Конечно, знаю!»
Матушка с небесными глазами
Этот портрет матушки Соломонии (Артамоновой) создавали люди, знавшие матушку в разные периоды её жизни. Когда она была ещё Людочкой, а потом – Людмилой, Людмилой Александровной, монахиней Августой, схимонахиней Соломонией.
Экономика – арена духовной борьбы
Священник Максим Стыров, по совместительству — преподаватель экономики в университете, вместе со студентами размышляет о том, возможна ли нравственная экономика. Отец Максим попросил будущих экономистов написать небольшое эссе на эту тему.
Прикосновение
Мы открываем новую рубрику «Фотоальбом», в которой будем публиковать снимки православных фотохудожников с сопроводительными текстами. Первые снимки — Сергея Щербака из Сыктывкара.
Мы – один корабль
Рукописи, как известно, не горят… Обзор читательских писем 20-летней давности.
Время стать собой
Проблемы, с которыми человек встречается в пожилом возрасте, коренятся в его прошлом, настоящем и будущем. Митрополит Антоний Сурожский, основываясь на своём полувековом опыте врача и священника, рассматривает каждую из трёх ситуаций.
Живой кладезь
Можно ли христианину есть свинину или кошерные продукты? Обязательно ли делать праздничный стол на крещение младенца? И как быть тем, кто нарушил пост – есть ли смысл им поститься дальше? Ответы на эти и другие немаловажные вопросы.
Ученье — свет
Сколько доброго может принести Отечеству верующий и образованный человек! Не так давно – когда ваши мамы и папы были школьниками – служители Церкви и все, кто трудился на её благо, считались тёмными, невежественными людьми. На самом же деле это не так. Расскажем вам немного, ребята, об изобретениях православных служителей Бога.
Сказка про добрые слова
В некотором царстве, в учебном государстве стояла обычная школа. В ней произошли необычные события…
На дне
«Я не собираюсь сидеть три дня в этой яме!» – «Игнат, тебя никто не спросит, сколько ты желаешь сидеть в яме. Хватит возмущаться, надо лучше подумать и приготовиться…» – «Паша, куда нам готовиться? Не к смерти ли, ты хотел сказать, надо нам готовиться?..» Таинственная история потерявшихся в лесу друзей.
Внук священномученика
26 июля на 87-м году ушёл из жизни Феликс Григорьевич Карманов. До самой кончины он вёл активную жизнь. Много сделал для увековечения памяти своего деда, священномученика Димитрия Спасского.
Труженик на ниве христовой
В ночь на 24 августа 2016 года отошёл ко Господу раб Божий Николай Васильевич Суханов. Отдав несколько десятилетий общеобразовательной школе и выйдя на пенсию, Николай Васильевич полностью посвятил себя служению Церкви.
Цветник духовный
Устав от шумного и беспокойного города, где всё отвлекало от молитвы, один человек решил найти тихое, спокойное место.
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