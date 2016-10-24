Семнадцатый выпуск — сентябрь 2016 (№763)

24.10.2016   Главная     Комментариев нет

Что за этим стоит?

Опубликовано: 17.09.2016

Не заметить этого стало невозможно: за последнее время три значимых должности в России заняли православные женщины. К тому же монархистки. Это – прокурор Крыма Наталья Поклонская, министр образования России Ольга Васильева, уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова. То есть мы явно имеем дело с системой.

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Десять лет «общего дела». Без Бога ни до порога. Короткой строкой

Опубликовано: 24.10.2016
  • Десять лет «общего дела».
  • Без Бога ни до порога.
  • Короткие новости.
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Шесть арестов епископа Германа

Опубликовано: 24.10.2016

Епископа Германа (Ряшенцева) не смогли сломить многолетние преследования, аресты, допросы. До конца своих дней он оставался жизнерадостным, непоколебимым и стойким в вере человеком. На иконах священномученик Герман изображается во главе Собора новомучеников Коми земли.

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О достоинстве личности и любви

Опубликовано: 24.10.2016

Беседа нашего корреспондента со священником Вятской епархии Александром Балыбердиным, автором романа «Буковый лес». Это роман-предчувствие, как его характеризует сам о. Александр. По кругу проблем, стилю и приёмам изложения эта книга близка скорее социологии, чем литературе.

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Собачье место

Опубликовано: 24.10.2016

Господь и зло может обратить в добро. Как чиновник не дал горожанам построить храм там, где строить и не нужно было.

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Кого любит Бог?

Опубликовано: 24.10.2016

Бог любит всех. Солнце светит на злых и на праведных. Дожди поливают и тех и других. Святой старец Зосима говорил, что благодать даётся всем от рождения в равной мере, но не все хранят её…

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Водружение купола: Купольных дел мастер

Опубликовано: 24.10.2016

Сруб и фундамент храма Святого Вонифатия был заложен давно, лет десять назад, ещё когда на месте бывшего православного детского лагеря при Сыктывкарской епархии был образован Центр трезвости…

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Водружение купола: На крыше

Опубликовано: 24.10.2016

Сруб и фундамент храма Святого Вонифатия был заложен давно, лет десять назад, ещё когда на месте бывшего православного детского лагеря при Сыктывкарской епархии был образован Центр трезвости…

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Ветер странствий

Опубликовано: 24.10.2016

Наш корреспондент Елена Григорян в преддверии Дня учителя побеседовала с преподавателем сыктывкарской школы №1 Ниной Злобиной, ещё в советские времена начавшей возить школьников в паломничества.

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Буковый лес

Опубликовано: 24.10.2016

События книги разворачиваются в разных городах Германии и Франции, на Вятке и в русском скиту близ Мурмелона накануне решающего поворота в судьбах всей Европы. Отец Александр Балыбердин своим романом «Буковый лес» продолжает традицию, начатую произведениями Евгения Замятина, Джорджа Оруэлла, Олдоса Хаксли. Беседу с автором читайте здесь.

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Врачебные грехи

Опубликовано: 24.10.2016

Преодоление грехов для врача состоит в постоянной работе над собой, над своим профессиональным уровнем, своей ленью и нерадением к специальности. Врач обязан учиться всю свою жизнь.

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Ответы прп. Паисия Святогорца на вопросы о духовной жизни

Опубликовано: 24.10.2016

Паисий Святогорец оставил миру богатое духовное наследие – свои поучения и наставления. Записанные учениками преподобного Паисия, они изданы в виде книг. Публикуем в этом выпуске «Живого кладезя» ответы блаженного старца на несколько вопросов о распознавании страстей.

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Вот иголки и булавки выползают из-под лавки…

Опубликовано: 24.10.2016

Про ёжиков: с точки зрения науки и устами сказочника.

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Небесный воин

Опубликовано: 24.10.2016

Сильно зло, но силён и наш защитник – Архистратиг Михаил, предводитель небесного воинства!

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Санькино житие

Опубликовано: 24.10.2016

Санька был человек маленький. И по росту, и по положению. Кто-нибудь посмотрит на его метр пятьдесят и скажет: «Ишь ты, житие ему! А может, ещё и памятник на коне поставить? Медный!» Но решать не нам…

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Искушение с крещением. Заминка с обетом

Опубликовано: 24.10.2016

Два новых полных юмора рассказа Марии Сараджишвили из жизни христиан современной Грузии.

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«Далеки от Тебя мои дети…»

Опубликовано: 24.10.2016

Православные родители знают эту боль – видеть, как твой ребёнок, ещё недавно просивший рассказать «про святое» и сам рассказывавший тебе свои чудесные истории, вырастает и охладевает к вере. И наши читатели делятся этой болью: дети выросли, душевный контакт с ними потерян. Но… есть внуки!

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Цветник духовный

Опубликовано: 24.10.2016

…лот уже собирались передать новому владельцу, но чайничек упал и разбился! Аукцион был отменён. А старик решил склеить чайник и вскоре он вновь оказался на полке в антикварной лавке. Однажды в лавку зашёл человек, предложивший за склеенный чайник огромную сумму денег.

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