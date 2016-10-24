Семнадцатый выпуск — сентябрь 2016 (№763)
Что за этим стоит?
Не заметить этого стало невозможно: за последнее время три значимых должности в России заняли православные женщины. К тому же монархистки. Это – прокурор Крыма Наталья Поклонская, министр образования России Ольга Васильева, уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова. То есть мы явно имеем дело с системой.
Десять лет «общего дела». Без Бога ни до порога. Короткой строкой
- Десять лет «общего дела».
- Без Бога ни до порога.
- Короткие новости.
Шесть арестов епископа Германа
Епископа Германа (Ряшенцева) не смогли сломить многолетние преследования, аресты, допросы. До конца своих дней он оставался жизнерадостным, непоколебимым и стойким в вере человеком. На иконах священномученик Герман изображается во главе Собора новомучеников Коми земли.
О достоинстве личности и любви
Беседа нашего корреспондента со священником Вятской епархии Александром Балыбердиным, автором романа «Буковый лес». Это роман-предчувствие, как его характеризует сам о. Александр. По кругу проблем, стилю и приёмам изложения эта книга близка скорее социологии, чем литературе.
Собачье место
Господь и зло может обратить в добро. Как чиновник не дал горожанам построить храм там, где строить и не нужно было.
Кого любит Бог?
Бог любит всех. Солнце светит на злых и на праведных. Дожди поливают и тех и других. Святой старец Зосима говорил, что благодать даётся всем от рождения в равной мере, но не все хранят её…
Водружение купола: Купольных дел мастер
Сруб и фундамент храма Святого Вонифатия был заложен давно, лет десять назад, ещё когда на месте бывшего православного детского лагеря при Сыктывкарской епархии был образован Центр трезвости…
Водружение купола: На крыше
Сруб и фундамент храма Святого Вонифатия был заложен давно, лет десять назад, ещё когда на месте бывшего православного детского лагеря при Сыктывкарской епархии был образован Центр трезвости…
Ветер странствий
Наш корреспондент Елена Григорян в преддверии Дня учителя побеседовала с преподавателем сыктывкарской школы №1 Ниной Злобиной, ещё в советские времена начавшей возить школьников в паломничества.
Буковый лес
События книги разворачиваются в разных городах Германии и Франции, на Вятке и в русском скиту близ Мурмелона накануне решающего поворота в судьбах всей Европы. Отец Александр Балыбердин своим романом «Буковый лес» продолжает традицию, начатую произведениями Евгения Замятина, Джорджа Оруэлла, Олдоса Хаксли. Беседу с автором читайте здесь.
Врачебные грехи
Преодоление грехов для врача состоит в постоянной работе над собой, над своим профессиональным уровнем, своей ленью и нерадением к специальности. Врач обязан учиться всю свою жизнь.
Ответы прп. Паисия Святогорца на вопросы о духовной жизни
Паисий Святогорец оставил миру богатое духовное наследие – свои поучения и наставления. Записанные учениками преподобного Паисия, они изданы в виде книг. Публикуем в этом выпуске «Живого кладезя» ответы блаженного старца на несколько вопросов о распознавании страстей.
Вот иголки и булавки выползают из-под лавки…
Про ёжиков: с точки зрения науки и устами сказочника.
Небесный воин
Сильно зло, но силён и наш защитник – Архистратиг Михаил, предводитель небесного воинства!
Санькино житие
Санька был человек маленький. И по росту, и по положению. Кто-нибудь посмотрит на его метр пятьдесят и скажет: «Ишь ты, житие ему! А может, ещё и памятник на коне поставить? Медный!» Но решать не нам…
Искушение с крещением. Заминка с обетом
Два новых полных юмора рассказа Марии Сараджишвили из жизни христиан современной Грузии.
«Далеки от Тебя мои дети…»
Православные родители знают эту боль – видеть, как твой ребёнок, ещё недавно просивший рассказать «про святое» и сам рассказывавший тебе свои чудесные истории, вырастает и охладевает к вере. И наши читатели делятся этой болью: дети выросли, душевный контакт с ними потерян. Но… есть внуки!
Цветник духовный
…лот уже собирались передать новому владельцу, но чайничек упал и разбился! Аукцион был отменён. А старик решил склеить чайник и вскоре он вновь оказался на полке в антикварной лавке. Однажды в лавку зашёл человек, предложивший за склеенный чайник огромную сумму денег.
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