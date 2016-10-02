Пятнадцатый выпуск – август 2016 (№761)
Необоснованные обвинения
Необоснованные обвинения – совершенно обычное дело не только на страницах прессы или в личных блогах. Мы сталкиваемся с ними едва ли не каждый день, сами создаём их на ходу, соглашаемся со знакомыми, опасаясь, например, прослыть «либералами» или некомпанейскими людьми.
Слобожанам передан ещё один храм. Часовня для оленеводов. Юбилей Белогорского хода. Короткие новости
— 6 августа в г. Слободском был совершён благодарственный молебен в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Его передали Вятской епархии после пяти лет переговоров.
— В Ловозерском районе Мурманской области начались работы по восстановлению старинной саамской часовни.
— Белогорский Свято-Серафимовский крестный ход отметил два юбилея. Первый – 125 лет с начала проведения. Второй – 20 лет со времени его возобновления.
— Короткие новости.
Если в сердце стучит Господь…
Монахиня Наталия подвизается на уединённом острове. Матушка сама попросилась в скит – ей всегда хотелось жить на природе, ведь лес ещё в детстве был для неё и родным домом, и храмом Божьим…
Чудесный улов
«Театр, как известно, начинается с вешалки, а паломничество на Святую Землю – с самолёта…» Записки вятского священника из паломничества на Святую Землю: свежий, незамыленный взгляд на знакомые пейзажи.
Бабушкины молитвы
«…Только молитвами мамы да бабушки я и живу», – вздыхает Нина Николаевна Жданова, 70-летняя прихожанка Свято-Вознесенского храма города Сыктывкара.
Нина Николаевна рассказывает о своей большой семье. О родителях – настоящих, без пафоса, христианах. О переменах в судьбе страны, что бедами отразились в судьбах людей. О радостях, подаренных жизнью. И о своей мечте, которая непременно должна сбыться.
По обету
Вот уже два десятилетия этот человек ходит босиком в жару и холод. Зовут его отец Глаха.
«Пусть же стоит на вечные времена»
Происходящее на Украине для христианина поразительно своей очевидностью, наглядностью… Подробный рассказ о Всеукраинском крестном ходе, прошедшем в июле 2016-го, и о событиях вокруг него.
Живой кладезь
Как вести себя христианину в обществе? Можно ли выйти замуж против воли родителей? Как помочь сыну бросить пить? На эти и другие вопросы отвечают священники.
История одного колокола
На одной высокой колокольне на живописном берегу реки Волги жила-была дружная семья колоколов. «Быть церковным колоколом очень почётно», – говорила мама-колокол. А её сын Бим-бим мечтал стать корабельной рындой.
«Вот Георгий на коне…»
Как повезло всё-таки человеку, что верным другом и помощником его стало такое прекрасное создание, как конь! Лошади — добрые, сильные и умные — рядом с людьми с незапамятных времён.
Окно для Бога
Мы часто жалуемся на жизнь. А Господь между тем про нас помнит и наверняка найдёт, как утешить.
Если завтра война…
Размышления по поводу статьи «Предчувствие войны» («Вера», № 759, июль 2016 г.).
«Жить – не тужить»
«Если при жизни Амвросий Оптинский к Богу приводил сотни людей, то по своём преставлении – тысячи…» Пример, выверенный личным опытом.
Маркуша-чудотворец
Основанная на реальных событиях удивительная история вора-рецидивиста по кличке Филолог (он же – Маркуша-чудотворец).
Просьбы о помощи. Выпуск 3
Просьбы о помощи.
Наши потери
В последнее время из жизни ушли сразу несколько человек, чьи судьбы в разное время пересекались с нашей газетой.
Благодарность
Дорогие наши читатели – наши помощники! Благодарим вас за помощь газете. Мы продолжаем выходить регулярно – на сегодня это наше главное достижение.
Цветник духовный
Согрешил сын перед отцом. Но потом в своём грехе искренне раскаялся. Только вот отец никак не хотел его простить, хотя был человеком набожным: и храм посещал, и бедным помогал. Сколько ни пытался сын с отцом примириться – всё напрасно.
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