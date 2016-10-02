Пятнадцатый выпуск – август 2016 (№761)

02.10.2016   Главная     Комментариев нет

Необоснованные обвинения

Опубликовано: 02.10.2016

Необоснованные обвинения – совершенно обычное дело не только на страницах прессы или в личных блогах. Мы сталкиваемся с ними едва ли не каждый день, сами создаём их на ходу, соглашаемся со знакомыми, опасаясь, например, прослыть «либералами» или некомпанейскими людьми.

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Слобожанам передан ещё один храм. Часовня для оленеводов. Юбилей Белогорского хода. Короткие новости

Опубликовано: 02.10.2016

— 6 августа в г. Слободском был совершён благодарственный молебен в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Его передали Вятской епархии после пяти лет переговоров.
— В Ловозерском районе Мурманской области начались работы по восстановлению старинной саамской часовни.
— Белогорский Свято-Серафимовский крестный ход отметил два юбилея. Первый – 125 лет с начала проведения. Второй – 20 лет со времени его возобновления.
— Короткие новости.

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Если в сердце стучит Господь…

Опубликовано: 02.10.2016

Монахиня Наталия подвизается на уединённом острове. Матушка сама попросилась в скит – ей всегда хотелось жить на природе, ведь лес ещё в детстве был для неё и родным домом, и храмом Божьим…

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Чудесный улов

Опубликовано: 02.10.2016

«Театр, как известно, начинается с вешалки, а паломничество на Святую Землю – с самолёта…» Записки вятского священника из паломничества на Святую Землю: свежий, незамыленный взгляд на знакомые пейзажи.

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Бабушкины молитвы

Опубликовано: 02.10.2016

«…Только молитвами мамы да бабушки я и живу», – вздыхает Нина Николаевна Жданова, 70-летняя прихожанка Свято-Вознесенского храма города Сыктывкара.
Нина Николаевна рассказывает о своей большой семье. О родителях – настоящих, без пафоса, христианах. О переменах в судьбе страны, что бедами отразились в судьбах людей. О радостях, подаренных жизнью. И о своей мечте, которая непременно должна сбыться.

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По обету

Опубликовано: 02.10.2016

Вот уже два десятилетия этот человек ходит босиком в жару и холод. Зовут его отец Глаха.

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«Пусть же стоит на вечные времена»

Опубликовано: 02.10.2016

Происходящее на Украине для христианина поразительно своей очевидностью, наглядностью… Подробный рассказ о Всеукраинском крестном ходе, прошедшем в июле 2016-го, и о событиях вокруг него.

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Живой кладезь

Опубликовано: 02.10.2016

Как вести себя христианину в обществе? Можно ли выйти замуж против воли родителей? Как помочь сыну бросить пить? На эти и другие вопросы отвечают священники.

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История одного колокола

Опубликовано: 02.10.2016

На одной высокой колокольне на живописном берегу реки Волги жила-была дружная семья колоколов. «Быть церковным колоколом очень почётно», – говорила мама-колокол. А её сын Бим-бим мечтал стать корабельной рындой.

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«Вот Георгий на коне…»

Опубликовано: 02.10.2016

Как повезло всё-таки человеку, что верным другом и помощником его стало такое прекрасное создание, как конь! Лошади — добрые, сильные и умные — рядом с людьми с незапамятных времён.

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Окно для Бога

Опубликовано: 02.10.2016

Мы часто жалуемся на жизнь. А Господь между тем про нас помнит и наверняка найдёт, как утешить.

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Если завтра война…

Опубликовано: 02.10.2016

Размышления по поводу статьи «Предчувствие войны» («Вера», № 759, июль 2016 г.).

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«Жить – не тужить»

Опубликовано: 02.10.2016

«Если при жизни Амвросий Оптинский к Богу приводил сотни людей, то по своём преставлении – тысячи…» Пример, выверенный личным опытом.

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Маркуша-чудотворец

Опубликовано: 02.10.2016

Основанная на реальных событиях удивительная история вора-рецидивиста по кличке Филолог (он же – Маркуша-чудотворец).

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Просьбы о помощи. Выпуск 3

Опубликовано: 02.10.2016

Просьбы о помощи.

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Наши потери

Опубликовано: 02.10.2016

В последнее время из жизни ушли сразу несколько человек, чьи судьбы в разное время пересекались с нашей газетой.

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Благодарность

Опубликовано: 02.10.2016

Дорогие наши читатели – наши помощники! Благодарим вас за помощь газете. Мы продолжаем выходить регулярно – на сегодня это наше главное достижение.

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Цветник духовный

Опубликовано: 02.10.2016

Согрешил сын перед отцом. Но потом в своём грехе искренне раскаялся. Только вот отец никак не хотел его простить, хотя был человеком набожным: и храм посещал, и бедным помогал. Сколько ни пытался сын с отцом примириться – всё напрасно.

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