Необоснованные обвинения

— 6 августа в г. Слободском был совершён благодарственный молебен в храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Его передали Вятской епархии после пяти лет переговоров.

— В Ловозерском районе Мурманской области начались работы по восстановлению старинной саамской часовни.

— Белогорский Свято-Серафимовский крестный ход отметил два юбилея. Первый – 125 лет с начала проведения. Второй – 20 лет со времени его возобновления.

— Короткие новости.