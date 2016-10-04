Матушка с небесными глазами

Штрихи к непарадному портрету

Этот портрет матушки Соломонии (Артамоновой) создавали люди, знавшие матушку в разные периоды её жизни. Когда она была ещё Людочкой, а потом – Людмилой, Людмилой Александровной, монахиней Августой, схимонахиней Соломонией.

Если соединить все три земных имени матушки – Людмила, Августа и Соломония, то получится удивительное сочетание: милая людям царственная кротость. Людмила – милая людям. Августа – царственная. Соломония – кротость. Царственная кротость – как высшая степень кротости. Именно такой и была наша матушка.

У слов, как и у красок, есть свои оттенки. Одни слова золотые – как солнце, другие голубые – как небо, третьи белоснежные – как снег. Разные слова-цвета есть в матушкином портрете, вот только чёрного цвета в нём нет. Слишком солнечным и светлым человеком была она.

Однажды во время литургии в Никольском храме в совхозе «Будённовец», что в Дмитровском районе Московской области, ко мне подходит знакомый маленький мальчик и говорит: «Смотри, как много ангелов летает в нашем храме».

Когда я огорчилась, что не вижу ни одного, он меня успокоил: «Не расстраивайся, ты просто открой пошире глаза. Сейчас ты всё увидишь…»

Вот и я хочу сказать вам, дорогие читатели, так же, как малыш: «Откройте пошире глаза. Сейчас вы увидите нашу дорогую матушку Соломонию…»

* * *

– В молодости она была хохотушка, оптимистка. Смеялась заразительно, как девчонка.

– Когда улыбалась, у неё всегда появлялись ямочки на щеках. А глаза у неё были васильковые. Чистые, как у ребёнка.

– Она умела радоваться незначительным вещам.

– Господь поделился с матушкой любовью. Она любила всех одинаково. И люди от неё, немощной, черпали силы.

– Очень переживала и молилась за тех, кто жил не так, как надо. Она принимала живое участие в создании молельной комнаты в социальном центре. С её помощью многие люди обретали надежду в спасении зависимых от алкоголя родных, учились молиться.

– Посетителей принимала приветливо. Ты пришёл – и ты для неё главный. Радость от прихода людей перекрывала все её боли, а боли были жуткие: четвёртая стадия онкологии. Её мужество было безгранично. Страшная болезнь не затуманила её взгляда. Она никогда не жаловалась, а только говорила: «Всё хорошо».

– Она умела сопереживать искренне, всем сердцем. Слова «я» у неё никогда не было. Всю жизнь всех выручала. На работе брала лишние смены. В ущерб здоровью. За неё шла борьба. На работе все хотели дежурить с ней.

– Про родных матушка говорила всегда только хорошее. Сокрушалась о них, жалела их и постоянно от всего сердца молилась за всех своих близких, а особенно за сына Андрея, за сноху Наташу, за внучку и за внука. Записка о матушкиных родных до сих пор лежит в алтаре Никольского храма, и батюшка молится о них на каждой службе.

– Никогда не показывала, что ей кто-то в тягость или кто-то не вовремя пришёл. Приходивших к ней людей называла «солнышко моё», «доченька», «девочка». Все были для неё как родные.

– Ни с кем не спорила, лишнего не говорила. Жила в простоте и смирении.

Матушкин духовный Эверест

У разных людей по-разному начинается восхождение на духовный Эверест, и высота эта у всех разная. Кто-то сделал первый шаг на свою духовную высоту, подав кусок хлеба голодному и обездоленному бомжу. Кто-то принёс домой бездомного, брошенного замерзать котёнка. Кто-то простил обиду врагу.

Когда матушка Соломония начала своё восхождение? Кто-то скажет: с принятия монашеского пострига. Кто-то скажет: со схимы. Кто-то: со смертельного диагноза. А я думаю, раньше. Много раньше. Ещё с замужества. Красавица Людмила, очень похожая на актрису Брижит Бардо в молодости, выходит замуж за инвалида, у которого практически не работают руки. Он не мог ими даже пуговицу на своей одежде застегнуть.

– Я в молодости красотка была, – рассказывала матушка. – Начешу себе причёску «Бабетта», надену юбку солнце-клёш – парни на меня заглядывались. А я ещё выбирала, с кем мне идти танцевать. На конкурсах танцев первые места занимала. Уж очень здорово шейк и твист у меня получались.

А потом она сделала свой выбор – и он пал на инвалида Володю. Если это не жертвенность с её стороны, то что? А глаза у матушки на свадебной фотографии абсолютно счастливые.

Главный закон всей её жизни – любовь. Любовь безо всякого лукавства. Мы научились по жизни вежливости по отношению друг к другу: выслушиваем чужие проблемы, киваем головой, любезно вздыхаем. И тут же забываем. Своих проблем выше крыши. А назавтра опять вежливо здороваемся, вежливо выслушиваем… А у матушки Соломонии не было проходных людей. Стоило ей хоть раз услышать про чьи-то проблемы, она сразу же складывала их в своё сердце. И этих «кого-то», и их проблемы. Словно сердце у неё было не как у всех людей, а безразмерное. Она знала по именам всех прихожан Никольского храма, имена всех их детей, внуков, мужей, жён, сестёр, родителей. Всем нужна была матушкина молитвенная помощь.

Она молилась за всех практически без остановки. Забывая про себя, про свою тяжёлую болезнь, про свой страшный диагноз.

У одной матушкиной подруги был рак позвоночника. Боли дикие. Наркотиков не хватало. Матушка отдавала подруге свои ампулы и утешала, часами разговаривая с ней по телефону. Матушка умела утешать. От одного только её голоса людям становилось намного легче.

Однажды в морозный зимний вечер, когда матушка была уже сильно больна, к ней прибежал молодой паренёк весь в слезах: дома скандал. Матушка, не раздумывая, надела валенки прямо на босу ногу и побежала на помощь. По-другому она не могла.

Обмануть матушку, если что-то случалось, было невозможно. Многие говорили, что она прозорливая, всё знала. Но дело было в ином: она всех любила по-настоящему, а не поверхностно. И молитва у матушки была совсем другая – она всегда молилась сердцем. Поэтому её молитва на крыльях любви летела до самого Неба…

Один армянин, выкладывая плитку вокруг матушкиной могилки, спросил у отца Симеона: «Что за человек здесь похоронен? От этой могилы идёт такое тепло!»

Почему птицы летают?

По утрам перед воскресной службой маленький Данилка часто заходил к матушке Соломонии: когда с бабушкой Зиной, когда со своей подружкой Тамарой, а когда и один, если бабушка была занята делами в храме, а Тамара ещё не пришла.

Данилка садился на стульчик рядом с матушкиной кроватью и начинал ей рассказывать. Матушку интересовало всё: и как дела у Данилки дома, и как дела в школе.

– Меня вчера учительница Галина Николаевна похвалила, – начинал свой рассказ Данилка.

– За что же она тебя похвалила? – спросила матушка.

– Галина Николаевна рассказывала нам про Бога. Бог создал человека, и человек должен Богу всегда служить как своему Творцу. Глаза у человека – чтобы смотреть на иконы, голос – чтобы читать вслух молитвы, руки – чтобы креститься, ноги – чтобы ходить в храм, уши – чтобы слушать слово Божие. А я поднял руку и говорю: «Галина Николаевна, а ещё нам шея нужна, чтобы крестик носить». Вот она меня и похвалила.

– Молодец ты, Данилка, – сказала матушка. – Какой же ты хороший!

Данилка улыбнулся. Матушкина похвала ему очень понравилась.

– А где же твоя лучшая подружка Тамара? – спросила матушка. – Уж не заболела ли она? Я давно её не видела.

Данилка опустил голову. Не мог же он рассказать матушке, что они с Тамарой сильно поссорились. Видно, навсегда. Всё началось с ерунды. Они просто играли. С ними были и другие ребята. Сначала они бегали наперегонки – и Тамара Данилку обогнала. Потом они играли в дротики – и Тамара набрала больше всех очков. Её дротик почти всегда попадал в десятку. А потом они сидели на лавочке на стадионе и просто играли в слова на разные буквы алфавита. И тут Тамара оказалась лучше всех. Здесь уж Данилка не выдержал. Ну сколько можно побеждать одному и тому же человеку?! Данилка потребовал сменить букву – и Тамара опять победила.

– Да ты просто мне завидуешь, – сказала Тамара Данилке.

Данилка вскочил и убежал домой. В глубине души он чувствовал, что Тамара права: он ей позавидовал. Но не мог же Данилка это сказать матушке, тем более после того, как она его похвалила.

Матушка внимательно посмотрела на поникшую голову Данилки.

– А ты знаешь, Данечка, почему птицы летают? – спросила матушка.

– Знаю, – ответил Данилка. – Потому что у них есть крылья.

– Не только поэтому, – сказала матушка. – Птицы лёгкие, потому что безгрешные. Они никому не завидуют, ни на кого не обижаются и сами никого не обижают. Им легко взлетать. А у человека целый мешок грехов, который тянет его к земле. И самая тяжёлая в этом мешке – зависть.

Данечка покраснел.

Матушка погладила его по голове и благословила.

На исповеди Данилка рассказал отцу Симеону и про догонялки, и про дротики, и про слова, и про зависть.

А после причастия Данилка вдруг почувствовал, что ему стало намного легче. Жалко, что в храме нет весов. Ему интересно было бы узнать: а сколько килограммов весила его зависть?

После службы Данилка пошёл навестить Тамару. Она заболела. Ему очень не терпелось побыстрее помириться с Тамарой и рассказать ей, почему птицы летают.

«Плачу и рыдаю…»

Роднее матушки Соломонии у отца Симеона никого не было. Он очень боялся её потерять. Куда бы ни уезжал, он всегда звонил матушке и рассказывал ей о своих делах. Утром, спустившись со второго этажа, он шёл к матушке. Когда приезжал домой – первым делом спешил к ней.

У батюшки всегда был ключ от дома, но он любил, когда дверь ему открывала матушка Соломония. Пока у неё были силы вставать, силы дойти до входной двери, она открывала батюшке дверь сама. И надо было видеть две пары бесконечно любящих глаз, которые смотрели друг на друга. Со стороны даже казалось, что эта любовь материализуется и её можно потрогать…

Когда матушка уже сильно болела и почти не вставала, батюшке очень хотелось её радовать. Стоило только матушке вслух пожалеть, что она теперь никогда не увидит свою любимую козу Розочку, как батюшка тут же привёл матушкину любимицу прямо в дом и подвёл к матушкиной кровати. Все обомлели, а матушка гладила козочку и приговаривала счастливым голосом: «Ну, батюшка, ну удумал…»

Чтобы матушке не грустно было лежать целый день одной, отец Симеон подарил ей клетку с попугаем. Батюшкин попугай очень радовал матушку. Его даже выпускали из клетки, и он летал по комнате. Этим тут же чуть не воспользовалась кошка Луиза. Луиза подстерегла и набросилась на бедную птичку. Ой как матушка переживала! Но зло рядом с ней не уживалось. В атмосфере абсолютной матушкиной любви происходили чудеса. Кошка Луиза подружилась с батюшкиным попугаем, и надо было видеть трогательную картину, как Луиза позволяла попугаю дёргать её клювом за усики.

В день похорон матушки Соломонии Никольский храм в совхозе «Будённовец» был битком набит людьми. Все пришли или приехали попрощаться с любимой матушкой. Отец Симеон уже много раз пропел вместе с хором стихиру «Плачу и рыдаю…».

Все давно знали, что этот момент неизбежно настанет. Батюшка даже грустно шутил: «Матушка, тебе давно уже прогулы на кладбище ставят».

Но, несмотря на это, было очень больно всем, особенно отцу Симеону. И батюшка снова и снова рыдал и плакал, а за ним плакал весь храм: «Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть, и вижу во гробех лежащую, по образу Божию созданную нашу красоту…»

* * *

Однажды в алтаре храма мальчик лет двенадцати неожиданно спросил у отца Симеона:

– Батюшка, а вы святых когда-нибудь живыми видели?

– Видел, – честно ответил отец Симеон, ни на секунду не сомневаясь, вспомнив про матушку Соломонию. И повторил: – Видел…

← Предыдущая публикация Следующая публикация →

Оглавление выпуска