Наш календарь
Дорогие наши читатели! Редакция газеты «Вера» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем тепла и радости в каждом доме, мира и благоденствия всем.
Вместе с этим выпуском газеты всем подписчикам будет доставлен Православный настенный календарь на 2017 год. Называется он нынче «Небо Севера». А о том, какое именно «небо» имеется в виду, читайте в публикации «Когда небеса близко» художника этого самого календаря Елены Григорян.
Двадцать второй выпуск — ноябрь 2016 (№768)
Дата загрузки на сайт: 16 января 2017. В номере от 22 ноября:
— В рубрике «Хронограф» — мысли об исторической памяти, памятных досках и вандализме.
— Историк Борис Гаврилов много лет посвятил поиску правды о гибели Второй ударной армии. Разговор с супругой учёного — в рубрике «Беседа». (Москва)
— «Лебяжская сторона». Икона, принадлежавшая семье Столыпиных, помогла возвести новый храм вместо сгоревшего. Рубрика «Приходская жизнь». (Кировская обл.)
— Искусственный интеллект развивается стремительно. Изменится ли человек в мире, населённом андроидами? Об этом материал «Мой друг робот?»
— Нина Фёдоровна Орлова, редактор газеты «Духовный сеятель», одна из старейших журналистов Русского Севера, рассказывает о своей судьбе и о судьбах своих земляков. (Архангельская обл.)
— О распространителях «монастырской закваски», «выходах в астрал» и защите от так называемого приворота — в «Живом кладезе».
— Чем и как помочь заболевшему малышу? Здоровью самых маленьких посвящена публикация в «Вертограде».
— «Колокольчик» рассказывает детям о создателе «Словаря живого великорусского языка» Владимире Дале. И о воронах — умных и забавных созданиях.
— Новые рассказы Ольги Иженяковой, Владимира Яцкевича и Леонида Гаркотина в рубрике «Чтение».
— Просьбы о помощи с адресами нуждающихся.
— Разговор «На лавочке» о котах и людях.
— Притча в «Цветнике духовном» о скором и несправедливом суде.
Двадцать первый выпуск – ноябрь 2016 (№767)
Дата загрузки на сайт: 22.12.2016. В номере от 8 ноября:
— «Публика — дрова». Михаил Сизов в рубрике «Хронограф» — о сложных взаимоотношениях художника и народа.
— Новости православной жизни страны.
— Беседа с секретарём Правления Союза писателей России Николаем Коняевым и фрагмент его новой книги «Лихие и святые девяностые».
— Документально-художественная зарисовка о паломничестве школьников в Сергиев Посад.
— «Великое не умирает». О подвиге героев-панфиловцев. Попытка отделить правду от домыслов — в рубрике «История Отечества».
— «На острове Свияжск». Имеют ли право миряне на протест против кадровых решений священноначалия? (Татарстан)
— Архимандрит Амвросий (Юрасов) отвечает на вопросы мирян о чёрных кошках, биополе и экстрасенсах.
— Семейное чтение с детьми: знакомство с творчеством Достоевского и рассказ о русской прялке в рубрике «Колокольчик».
— «Не все болезни попущены нам Богом, нередко мы сами настойчиво их добиваемся…» Очередная беседа игумена Игнатия (Бакаева) в «Доброслове» посвящена правильному питанию.
— «Вечер с Верой». История творческого и супружеского союза музыканта Алексея Вечера и поэтессы Веры Васильевой-Буглай. (Санкт-Петербург)
— К вере порой приходят под занавес жизни. Иногда это невозможно без чуда. Рассказ «Чудо Апостола Андрея».
— В «Цветнике духовном» — совет преподобного Антония.
Двадцатый выпуск – октябрь 2016 (№766)
Дата загрузки на сайт: 08.12.2016. В номере от 25 октября:
— «Хронограф», «О духе мирном и громе барабанном». Владимир Григорян — о вреде антиукраинства.
— «В воздухе везде опора». На заре авиации лётчики были самыми отчаянными людьми в России. Памяти пилотов Первой мировой войны.
— Рубрика «Взгляд» — по ту и эту строну одиночества.
— Постоянный читатель «Веры» Валерий Мельников сделал свой перевод Нового Завета. Об этом разговаривает с ним наш корреспондент («Ясные слова», рубрика «Труды и дни»).
— «Непоправимость бытия». Памяти сыктывкарского поэта Игоря Вавилова. Воспоминания и стихи разных лет.
— «Афонские истории». Монастыри и храмы удела Божией Матери — ещё один взгляд паломника.
— «Из виденного и пережитого». Воспоминания миссионера, архимандрита Спиридона. В начале прошлого века он нёс слово Божие арестантам в Сибири.
— «Живой кладезь» с ответами на вопросы по Священному Писанию.
— «Колокольчик» расскажет детям о дружбе Паисия Святогорца со зверями и птицами. И раскроет тайну превращения гусеницы в бабочку.
— Рассказы Владимира Яцкевича и Людмилы Гаргун о русском характере.
— В рубрике «Четверть века» — письма наших читателей из архива редакции: истории, воспоминания, размышления.
Девятнадцатый выпуск – октябрь 2016 (№765)
Дата загрузки на сайт: 25.11.2016. В номере от 11 октября:
— «Хронограф» — о войне и мире. Материал наших журналистов, написанный в Луганске.
— Беседа с краеведом Надеждой Чермных (Булычёвой) о купце, благотворителе, праведнике, основателе Кылтовского монастыря Афанасии Булычёве. (Республикак Коми)
— На снимке в одной из публикаций «Веры» читательница узнала свою маму. О судьбе девушки, запечатлённой в фотохронике 1941-го.
— Разговор с о. Евгением Самойловым. Молодой регент из Йошкар-Олы убеждён, что прихожане должны петь вместе с батюшкой и хором. (Республика Марий Эл)
— Что сложнее — забота о стариках или воспитание детей? О работе помощника настоятеля по воспитательной работе Галины Громовой. (г. Солигалич)
— Что волновало наших читателей в начале 2000-х? Разбор редакционной почты в рубрике «Четверть века».
— «Доброслов» игумена Игнатия (Бакаева). Богоборцы начинают войны и мятежи, а прекращают их боголюбцы.
— Ноты и стихи для хорового духовного пения.
— Ответы священнослужителей на вопросы о поминовении и похоронах.
— В рубрике «Чтение» — рассказы Ларисы Гладковой и наших новых авторов Сергея Поликарпова и Марии Тепляковой
— «Колокольчик» знакомит детей с трогательными рассказами из патерика и объясняет, что значит «добра наживать».
— Фотолетопись. Новости. Короткая поучительная история в «Цветнике.
Восемнадцатый выпуск — сентябрь 2016 (№764)
Дата загрузки на сайт: 07.11.2016. В номере от 27 сентября:
— «Дом, где единятся сердца». Продолжатели традиций Императорского воспитательного дома в Санкт-Петербурге.
— «Не доказуя, а показуя». Репортаж из Северодвинска о работе Православного просветительского центра.
— «Хронограф» — о том, что больше Космоса.
— Рассказ Анны Колосовой «За райской водой».
— Очерк о жизни и творчестве Архипа Куинджи. К 175-летию художника.
— В «Живом кладезе» — о милостыне, смысле молитв и привычке спорить.
— Об истории нательного креста – в рубрике «Вертоград».
— «Колокольчик» «звонит» о пении, нотах и… примерном поведении. А ещё для детей — рассказ о журавлях.
— В рубрике «Чтение» — три рассказа: «Учитель и ученик» Владимира Яцкевича, «Мамы» Ларисы Гладких и «Отцы» Мирослава Гришина.
— В номере также опубликованы очередные «Просьбы о помощи», поучительная притча в «Цветнике», новости православного мира, а также ноты и текст песни «Как хорошо в Твоём храме, Владычице».
Семнадцатый выпуск — сентябрь 2016 (№763)
Семнадцатый выпуск – сентябрь 2016 (№763). Дата загрузки на сайт: 24.10.2016
В номере от 13 сентября:
— «Хронограф». За последнее время три значимых должности в России заняли православные женщины. Что стоит за этими назначениями?
— О святом новомученике епископе Германе (Ряшенцеве) рассказывает исследователь его биографии А.Г.Воробьёва. (Респ. Коми)
— «О достоинстве личности и о любви». Беседа нашего корреспондента со священником Александром Балыбердиным, автором романа «Буковый лес». (Кировская обл.)
— Рубрика «Былое». Валерий Мельников вспоминает 90-е годы прошлого века не как «лихие», а как время повсеместного создания православных общин. (Новосибирск)
— Кого любит Бог? Об этом говорит с читателями игумен Игнатий (Бакаев) в «Доброслове».
— Зарисовки из жизни православной общины в Визябоже. (Респ. Коми)
— Преподаватель Нина Злобина ещё в советские времена начала возить школьников в паломничества. Разговор с учителем – под рубрикой «Образование».
— В «Живом кладезе» — ответы прп. Паисия Святогорца на вопросы о духовной жизни.
— О врачебных грехах и способах их преодоления – в «Вертограде».
— Детям – о чудесах, совершённых Архистратигом Михаилом. А цикл «Мир Божий» продолжается рассказом и сказкой о ёжиках.
— «Чтение». И юмор, и печаль в рассказах Марии Сараджишвили и С. Алексеева-Борского.
— В рубрике «Почта» — проникновенное письмо нашей читательницы из Кирова.
— В «Цветнике духовном» — об истинной ценности вещей.
Шестнадцатый выпуск — август 2016 (№762)
Загружен на сайт 04.10.2016. В номере от 30 августа:
— В «Хронографе» — о нападках на русского богослова Алексея Осипова, участившихся в последнее время.
— Очерк Вл. Григоряна о малоизвестной героической странице истории Первой мировой — защите города Сморгонь. (Белоруссия)
— Лариса Гладких создаёт портрет монахини Соломонии (Артамоновой) из воспоминаний людей, знавших матушку. (Московская обл.)
— «Экономика — арена духовной борьбы». Священник и преподаватель университета Максим Стыров — вместе со студентами размышляет о том, возможна ли нравственная экономика. (Республика Коми)
— В новой рубрике «Фотоальбом» — снимки Сергея Щербака из Сыктывкара. (Республика Коми)
— В рубрике «Четверть века» — обзор читательских писем 20-летней давности.
— Как всегда, в «Кладезе» — ответы священнослужителя на насущные вопросы мирян.
— Мысли митрополита Антония Сурожского, врача и священника, о духовных вопросах пожилого возраста.
— Для детей — рассказ об изобретениях, совершённых православными служителями Церкви и сказка про добрые слова.
— Таинственная история потерявшихся в лесу друзей — в рассказе Юрия Петухова.
— В рубрике «Память» — о скончавшихся краеведе-подвижнике Николае Суханове из Архангельска и сыктывкарце Феликсе Карманове, внуке священномученика Димитрия Спасского.
Пятнадцатый выпуск – август 2016 (№761)
Дата загрузки на сайт: 02.10.2016. В номере от16 августа:
— В «Хронографе» — размышления о бездоказательных обвинениях.
— Очерк Натальи Черновой о монахине, подвизающейся на острове. (Кировская обл.)
— Записки вятского священника Владимира Колупаева из паломничества на Святую Землю. (Вятка-Израиль)
— История жизни и мечта 70-летней прихожанки Нины Ждановой. (Респ. Коми)
— Заметка Марии Сараджишвили о босоногом подвижнике Глахе. (Грузия)
— Подробный рассказ о Всеукраинском крестном ходе, прошедшем в июле, и событиях вокруг него. (Киев)
— Ответы священников на вопросы о любви, браке и послушании родителям.
— Для детей: сказка о семье колоколов и рассказ о лошадях.
— Дневник отца Игнатия (Бакаева) «Доброслов»
— Размышления священника Игоря Дроздова вдогонку публикации «Предчувствие войны». (Респ. Коми)
— Ольга Иженякова – о помощи Авросия Оптинского. Из личного опыта. (Санкт-Петербург)
— Полный юмора рассказ Елены Кучеренко о раскаявшемся воре-карманнике.
— В рубрике «Просьбы о помощи» — адреса нуждающихся в поддержке.
Четырнадцатый выпуск — июль 2016 (№760)
Четырнадцатый выпуск – июль 2016 (№760)
В номере от 27 июля:
– Как быть: уйти в изоляцию от сегодняшнего греховного мира или пытаться его изменить?
– Наш корреспондент беседует в селе Палевицы с внучкой новомученика, со старожилами прихода, которые помнят ещё разрушение сельского храма в 1930-е… (Республика Коми)
– О тех, частью чьей жизни стал святой Серафим Вырицкий. К юбилею преподобного. (Ленинградская область)
– Заключительный материал рубрики «Иоанновская семья» — беседа с протоиереем Иоанном Беляевым. (Санкт-Петербург)
– Заштатному священнику Иоанну Тесленко 83 года, и ему есть что вспомнить… (Пенза)
– «Трудные вопросы» об иконах и их почитании в рубрике «Живой кладезь».
– «Вертоград»: 15 фактов о прп. Серафиме Саровском
– Убийство в переславском монастыре игумена Даниила (Соколова) всколыхнуло в памяти нашего корреспондента целый пласт воспоминаний…
– Для детей — три истории на тему «Как я провёл лето».
– Новые рассказы наших авторов Галины Руссо и Ларисы Гладких.