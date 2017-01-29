Семнадцатый выпуск – сентябрь 2016 (№763). Дата загрузки на сайт: 24.10.2016

В номере от 13 сентября:

— «Хронограф». За последнее время три значимых должности в России заняли православные женщины. Что стоит за этими назначениями?

— О святом новомученике епископе Германе (Ряшенцеве) рассказывает исследователь его биографии А.Г.Воробьёва. (Респ. Коми)

— «О достоинстве личности и о любви». Беседа нашего корреспондента со священником Александром Балыбердиным, автором романа «Буковый лес». (Кировская обл.)

— Рубрика «Былое». Валерий Мельников вспоминает 90-е годы прошлого века не как «лихие», а как время повсеместного создания православных общин. (Новосибирск)

— Кого любит Бог? Об этом говорит с читателями игумен Игнатий (Бакаев) в «Доброслове».

— Зарисовки из жизни православной общины в Визябоже. (Респ. Коми)

— Преподаватель Нина Злобина ещё в советские времена начала возить школьников в паломничества. Разговор с учителем – под рубрикой «Образование».

— В «Живом кладезе» — ответы прп. Паисия Святогорца на вопросы о духовной жизни.

— О врачебных грехах и способах их преодоления – в «Вертограде».

— Детям – о чудесах, совершённых Архистратигом Михаилом. А цикл «Мир Божий» продолжается рассказом и сказкой о ёжиках.

— «Чтение». И юмор, и печаль в рассказах Марии Сараджишвили и С. Алексеева-Борского.

— В рубрике «Почта» — проникновенное письмо нашей читательницы из Кирова.

— В «Цветнике духовном» — об истинной ценности вещей.